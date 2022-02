Spor dünyası ve dört büyükler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı

Spor federasyonları ve kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Spor kulüpleri

Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünüm sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı'mız, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzon spor Kulübünün sosyal medya hesabındaki mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birçok federasyon, kulüp ve spor camiasından kişiler, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı mesajlar paylaştı.