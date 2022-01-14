Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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