Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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