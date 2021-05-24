Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan-Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak basın toplantısı - İkili anlaşmalar imzalandı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.