Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

 Malatya Valisi Baruş çöken binayla ilgili konuştu Açıklaması

Malatya Valisi Baruş çöken binayla ilgili konuştu Açıklaması
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