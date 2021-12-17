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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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