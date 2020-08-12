Son dakika haberi! Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden dede ve 2 torunu toprağa verildi Son dakika haberleri... Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden dede ve 2 torunu toprağa verildiÇorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından helallik...

Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden dede ve 2 torunu toprağa verildi

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından helallik için Yatukçu Mahallesi'ne getirildi. İki çocuğunu kaybeden anne Halime ve baba Emrullah Çetin, cenaze arabalarını görünce sinir krizi geçirdi. Bayılan anne Halime Çetin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Dede ve torunları daha sonra Yatukçu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı anne, 'yavrularım, sizi toprağa mı verecektim" diye gözyaşı döktü. Hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA