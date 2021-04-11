Son dakika haberi... Çocuktan insanlık dersi: Camide bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Son dakika haberi... Çocuktan insanlık dersi: Camide bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çocuktan insanlık dersi: Camide bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde camiye giden bir çocuk, bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde camiye giden bir çocuk, bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'ne giden Uğur Günay isimli çocuk, içerisinde yaklaşık 2 bin TL bulunan bir cüzdan buldu. Günay, bulduğu cüzdanı Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen'e teslim etti. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda cüzdanın sahibinin Tekirdağ'da yerel bir gazeteci olan Atılgan Alkıran olduğu belirlendi.

Cüzdanına kavuşan Alkıran ise teşekkür amaçlı minik çocuğu ödüllendirdi.

Cüzdanı Alkıran'a teslim eden Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, "Herkese örnek olacak bir davranış sergileyen Diyanet Genç Gönüllüsü Uğur kardeşimi ve bu yavrumuzu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum. Cüzdanı bulan kardeşimizi de ödüllendiren Alkıran'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi... Çocuktan insanlık dersi: Camide bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Son dakika haberi... Çocuktan insanlık dersi: Camide bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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