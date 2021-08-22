ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta Necati Ö. kuruması için bahçedeki masaya bıraktığı domates salçasına taş attıkları iddiasıyla komşusunun çocukları K.K. (8) ile M.A.Ö.'yü (6) dövdü.

KAHRAMANMARAŞ'ta Necati Ö. kuruması için bahçedeki masaya bıraktığı domates salçasına taş attıkları iddiasıyla komşusunun çocukları K.K. (8) ile M.A.Ö.'yü (6) dövdü. Necati Ö.'nün çocukları dövmesi güvenlik kameralarınca kaydedilirken, çocuklardan M.A.Ö.'nün annesi Selver Ö., şikayetçi olduğu komşusunun cezalandırılmasını istedi.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Necati Ö., bahçedeki masaya kuruması için bıraktığı salçaya taş attıklarını iddia ettiği M.A.Ö. ile K.K.'nın yanına geldi.

ŞİKAYET EDİLEN KOMŞU SERBEST KALDI

Necati Ö., çocukların yanına gelir gelmez M.A.Ö. ile K.K.'ya peş peşe tokat atmaya başladı. Bisikletin üzerindeki çocuklar, Necati Ö.'nün kendilerine vurmasıyla şoke olurken, o sırada yanlarında olan apartman görevlisi Mehmet T. ise yaşananlara müdahale etmedi. Bisikletlerini bırakıp evlerine dönen çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Kamera görüntülerini izleyen aileler, çocuklara darp raporu aldıktan sonra görüntülerle birlikte karakola giderek komşularından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Necati Ö, gözaltına alındı. Necati Ö, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

M.A.Ö.'nün annesi Selver Özcan, komşusunun yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çocuğunu darp eden Necati Ö.'nün eşinin de M.A.Ö.'nün kulaklarını çektiğini öne süren Selver Özcan, şöyle devam etti

Cuma günü çocuklar aşağı indikten 10 dakika sonra bir bağırma sesleri duydum. Hemen aşağı baktım, komşumun oğlumu dövdüğünü gördüm. Çok sinirlendim ve aşağı indim. Aşağı indiğimde komşum olan çift, çocuklara 'Nasıl salçamıza taş atarsınız' diye bağırıyordu. Küçücük bir şey, salça önemli değil, gelip geçici bir şey. Çocukları dövmesi çok kötü bir şey. Kıyamadığımız çocuklarımıza başka birinin el kaldırmasına müsaade edemem. Komşumuzla birlikte karakola giderek şikayetçi olduk. Bizim istediğimiz, çocuklarımıza bunu yaşatanın cezasını bulmasını istiyoruz. Çocukları darp eden kişi emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, sinirle tokat attığını söylemiş. Ama kamera kayıtlarında diğer çocuğa bir tokat değil bariz 5-6 kez vurduğu görülüyor. Benim çocuğum küçük, 6 yaşındaki çocuğun ensesine vurmuş, eşi de kulaklarını çekmiş.

ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Kaan Yıldırım Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇOCUKLARI SALÇAYA TAŞ ATTIĞI İDDİASIYLA DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 16:19:51. #1.14#

title