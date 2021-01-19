Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu
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Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu

19.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:27

Adana'da çocuk parkında kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Spor yapanların bulduğu cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik de çıkmadı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesinde iddiaya göre sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BAŞI VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cesedin yanında boş kovanlar buldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları (2)
ADEM: Torbacıdır :)
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ADANAAA: ADANA, ADANA, ADANAAAAAAAAAAA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
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