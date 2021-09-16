Dehşete düşüren Kavga kamerada

Çocuk kavgası büyüklerin kavgasına dönüştü

Sopalarla acımasızca birbirlerine vurdular

Eşinin darp edilmesini cep telefonuyla kaydetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler sopalarla birbirlerine acımasızca vurdu. Kocasının darp edilmesini cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kadın, "İmdat" diyerek komşulardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Turgut Ç. ile Hüseyin Ç.'nin küçük çocukları kavga etti. Kavga sonrası Hüseyin Ç., eline sopa alarak Turgut Ç.'nin evinin önüne gitti. Burada tartışan şahıslar kısa sürede kavga etmeye başladı. Ellerindeki sopalarla birbirlerine acımasızca vuran şahıslar uzun süre kavga etmeye devam etti. Cep telefonuyla kavgayı kayda alan Turgut Ç.'nin eşi, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Turgut Ç., aldığı darbelerle yere yığılırken olay yerine gelen komşular, araya girip Hüseyin Ç.'yi aracına bindirerek bölgeden gitmesini sağladı. Kavga esnasında orada bulunan bir çocuğun ise korku içerisinde bağırarak kaçıştığı gözlendi.

Aldığı darbelerle yere yığılan Turgut Ç.'nin kanlar içerisinde kaldığı gözlendi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.