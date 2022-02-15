CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

HATAY'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu'nda, saat 04.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31AIK 242 plakalı cip, 2 kişi tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.