CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

HATAY'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı.

HATAY'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu'nda, saat 04.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31AIK 242 plakalı cip, 2 kişi tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kuzeytepe, Antakya, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title