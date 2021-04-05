Son dakika haberi... Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildiSivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu.