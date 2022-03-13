Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü - Haberler

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Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü Rusya'nın, Çernihiv şehrindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

- Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

ÇERNİHİV - Rusya'nın, Çernihiv şehrindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya saldırılarına karşı 18 gündür direniyor. Rus ordusu ise askeri alanlar hariç sivil yerleşim yerlerini de bombalamaya devam ediyor. Sivil alanların vurulduğu yerin adresi bugün Çernihiv şehri oldu. Gece boyu süren Rus bombardımanına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Saat 05.46 sıralarında binalara yapılan saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 10 teknik araç ve 48 personel ile müdahale edildi. Göçük altında kalan vatandaşlardan 7'si kurtarılırken, 1 vatandaş ağır yaralandı ve 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

Çernihiv'de sivil yerleşim alanları vuruldu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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