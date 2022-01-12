Son dakika haberi! Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 8 yaralı

ÇORUM'da cenazeye gidenleri taşıyan minibüs, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Zihni Altun (60) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kargı ilçesinden geçen İstanbul-Samsun D-100 kara yolunun Hacıhamza köyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ordu'ya yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan İsmail Avcı yönetimindeki 16 AC 5832 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde minibüsteki Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi de kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kargı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zihni Altun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.