Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile bir araya geldi
02.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:09
Son dakika habere göre Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin gelişi ve karşılanması İkili görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.
Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin gelişi ve karşılanması
İkili görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı