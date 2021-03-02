Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile bir araya geldi
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Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile bir araya geldi

02.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:09

Son dakika habere göre Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin gelişi ve karşılanması İkili görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.

Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin gelişi ve karşılanması

İkili görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.

Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile bir araya geldi
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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