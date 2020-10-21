Son dakika haberi | Çarşıbaşı Kaymakamı Yılmaz'dan muhtarlara teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Çarşıbaşı Kaymakamı Yılmaz'dan muhtarlara teşekkür belgesi

21.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:25
Son dakika haberi | Çarşıbaşı Kaymakamı Yılmaz'dan muhtarlara teşekkür belgesi

Son dakika haberler... Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çalışmaları dolayısıyla muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çalışmaları dolayısıyla muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Yılmaz, Hükümet Konağı Salonunda organize edilen etkinlikte ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

Babasının da muhtarlık yaptığını belirten Yılmaz, "Muhtarlığın nasıl bir görev olduğunu çok iyi biliyorum. Benim de babam iki dönem muhtarlık yaptı. Muhtar, vatandaş ile idare arasında önemli bir köprüdür. Muhtarlık, Türk idare yapısının mihenk taşıdır." dedi.

Yılmaz, Kovid-19 sürecini ilçede jandarma, emniyet ve muhtarlarla yapılan işbirliği ile iyi yönettiklerini, bunun da vaka sayısına yansıdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Vakalarda ciddi oranda azalma var. İlçemiz adına sevindirici bir durum. İnşallah böyle devam eder ancak önümüzdeki dönemde havalar soğuyacağından çok daha dikkatli davranmak zorundayız. Vakaların artmaması için mahalle denetimlerine titizlikle devam edeceğiz. Vakaları lütfen takip edin. İnsanlara yaptırım uygulamaktan keyif almıyoruz ama her şeyin başı sağlık, bunu unutmayın."

Yılmaz, muhtarlara örtü ve orman yangınları, yayla evlerinde erzak bırakılmaması ve okul servislerinin denetimi konularında da uyarılarda bulundu.

Yılmaz, konuşmasının ardından Kovid-19 ile mücadele sürecindeki çalışmaları dolayısıyla muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Gelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Turan Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Sinan Özen Didem Soydan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çarşıbaşı Kaymakamı Yılmaz'dan muhtarlara teşekkür belgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 21:28:14. #1.14#
title