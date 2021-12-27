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Son dakika haberi! Çankırı'da korsan kitap operasyonu

Son dakika haberi! Çankırı'da korsan kitap operasyonu
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çankırı'da düzenlenen operasyonda 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Ürünleri satışa sunanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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