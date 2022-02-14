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Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Sarıcı - Güncel
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Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre ÇANKIRI'da tek katlı evde çıkan yangında Adnan Güler (58) hayatını kaybetti, arkadaşı Mehmet S. (69) yaralandı.

KASTAMONU (DHA) - ÇANKIRI'da tek katlı evde çıkan yangında Adnan Güler (58) hayatını kaybetti, arkadaşı Mehmet S. (69) yaralandı.

Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi Kümeevleri mevkisinde Mehmet S.'ye ait tek katlı evde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Mehmet S., çevredekiler tarafından kurtarıldı, fakat arkadaşı Adnan Güler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. İçeri giren ekipler, Adnan Güler'in cansız bedeni ile karşılaştı. Güler'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mehmet S. de hastanede tedaviye alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

Adnan Güler, Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Haberler

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