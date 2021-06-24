Son dakika haberi | Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde tarlasına çalışmak için giden Hüseyin Akdeniz (79), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde tarlasına çalışmak için giden Hüseyin Akdeniz (79), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Daloba köyü Koruluk mevkiinde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Akdeniz, 34 VV 95 plakalı traktörün arkasına taktığı kaz ayağıyla tarlasına çalışmaya gitti. Akdeniz, bir süre sonra kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek, yan tarafta bulunan ve 2 metre kot farkı bulunan tarlaya devrildi. Olayı gören ve başka tarlada çalışan bir kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Akdeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı