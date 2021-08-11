Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KEMER Çamyuva Mahallesi'nde yer alan arıtmanın bulunduğu bölgede çıkan orman yangını, vatandaşların, Kemer Belediyesi'nin, Orman Müdürlüğü'nün çabaları ile anında müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

KEMER Çamyuva Mahallesi'nde yer alan arıtmanın bulunduğu bölgede çıkan orman yangını, vatandaşların, Kemer Belediyesi'nin, Orman Müdürlüğü'nün çabaları ile anında müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, başkan yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın, birim müdürleri ve belediye ekipleri, yangın haberini alır almaz olay yerine geldi. Kemerli gençlerin yoğun olarak yer aldığı ve aralarında kurumların ilgili kişilerinin de bulunduğu WhatsApp grubundaki paylaşımın ardından olay yerine giden vatandaşlar, Kemer Belediyesi ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına anında müdahale etti. Saat 09.50 sıralarında başlayan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen ve ilk müdahalede bulunan isimlerden Çamyuva Muhtarı Rıdvan Vicir, 'Haberi alır almaz olay yerine geldik. Yangın tüplerimizle ilk müdahalemizi yaptık. Ancak rüzgarın da şiddetiyle hızla yayılmaya başladı. Hem vatandaşlarımız, hem, orman işletmemiz, itfaiyemiz yetişti. Şu anda kontrol altına alındı dedi.

HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Bugün ikinci yerde bir yangın çıktı. Ama herkes çok hazırlıklı. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Herkes hemen tüpleriyle birlikte, kazma kürekle koştu ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Allah razı olsun, Türk Milleti hep duyarlı. Kemer halkı daha da duyarlı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu rüzgar da bu yangınlar da durur ve ülkemiz normale döner. Hepimize geçmiş olsun dedi.

Diğer yandan dumandan etkilenen, yangına ilk müdahale eden isimlerden Çamyuva Muhtarı Rıdvan Vicir, yangın sonrası kontrol amaçlı Kemer Devlet Hastanesi'ne getirildi. Muhtar Vicir'e oksijen verildi. Başkan Topaloğlu, Muhtar Vicir'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ÇAMYUVA'DAKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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