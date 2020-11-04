Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi

04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:34
Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi

Son dakika haberleri: Van'ın Çaldıran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personellere belgeleri verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personellere belgeleri verildi.

Tabur Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yusuf Durani Dinç, merkezin açtığı kursun önemli olduğunu söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Dinç, sertifikalarını teslim etti, fotoğraf çektirdi.

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yılmaz Çoban katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

İlgili Haberler

Çaldıran'da belediye ekipleri 40 okulda tadilat çalışması yürüttü
Çaldıran'da belediye ekipleri 40 okulda tadilat çalışması yürüttü
Son dakika haberi: Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi
Son dakika haberi: Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi
Son dakika haberi | İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi
Son dakika haberi | İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Mesut Yılmaz Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Türkan Şoray Yonca Evcimik Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Ali Koç Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Çaldıran'da kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan askeri personele sertifika verildi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:38:04. #1.15#
title