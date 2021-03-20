Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor

20.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:10
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor

Son dakika haberine göre Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydan'ında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydan'ında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin yeni cazibe merkezi olacak meydan inşaatında, yerin 24 metre altından yol seviyesine çıkılırken, otopark ve meydanın bir arada yer alacağı proje daha şimdiden büyük ilgi görüyor.

"Çalışmalarımız Hızla Sürüyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yıllardır eksikliğini yaşadığı şehir meydanına kısa bir süre sonra kavuşacağını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirten Başkan Dündar, "Bursa'ya vizyon katacak meydan projemizde yerin 24 metre altına indiğimiz kazı çalışmalarımız sonrasında otopark inşaatımız sıfır kotuna kadar yükseldi. Betonarme çalışmalarımız, etap etap devam ediyor. Bursalılar'ın yeni buluşma merkezi olacak Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalarımız, kar, kış, yağmur ve pandemi demeden aksamadan sürdü. İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

"Bu Güzel Yatırımları Bursa Geneline Yaymalıyız"

Bursa'nın projesi olan Osmangazi Meydanı'nı şehir dinamiklerine tanıttıklarını belirten Başkan Dündar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile önceki dönem AK Parti Milletvekili Abdülmecit Alp'e şantiye alanını gezdirdi. Osmangazi Meydanı'nın hem 2000 araçlık otoparkı hem de meydan olarak şehrin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını ifade e den Şevket Orhan, "Aynı zamanda olası bir afet anında şehrin toplanma yeri olarak da düşünebiliriz. Çok güzel bir hizmet oluyor. Yatırımın yer altına yapılıp, üstünün de meydan ve sosyal alan olarak yapılması çok güzel planlanmış. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel yatırımları bütün Bursa geneline yayarız" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:11:21. #1.14#
title