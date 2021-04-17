Dükkan sahibi yangının şoku yetmezmiş gibi feci şekilde darp edildi

Bursa'da tarihi ahşap bir antikacı dükkanında çıkan yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yangının kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatırken, yangın esnasında antika dükkanının sahibi ve oğlu, feci şekilde darp edildi.

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Abdal Caddesi'nde bulunan ahşap bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 katlı ahşap binayı tamamen saran alevler, geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesi yaşandı.

DÜKKANLARI YANARKEN DARP EDİLDİLER

Öte yandan yangın esnasında olay yerinde bulunan bir grup ile antikacı dükkanının sahibi ve oğlu arasında kavga çıktı. Dükkan sahibi ve oğlu, bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. Bu anlar kameralara anbean yansırken, kavga vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bina ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

İş yeri sahibi Murat S. ve oğlu Mert S., iş yerlerinin kundaklandığını iddia etti. İddia üzerine polis ekipleri, soruşturma başlatırken görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaşanan kavganın, kundaklama olayı ile ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ