Son dakika haberi! Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.İ., S.Ö ve S.K. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.K., O.K., B.K., Ö.K. ve G.G, tutuklandı.
BURSA (DHA) - 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.İ., S.Ö ve S.K. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.K., O.K., B.K., Ö.K. ve G.G, tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet