Son dakika haberi! Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2)

Son dakika haberi! Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.İ., S.Ö ve S.K. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.K., O.K., B.K., Ö.K. ve G.G, tutuklandı.

BURSA (DHA) - 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa polisinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Y.İ., S.Ö ve S.K. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen B.K., O.K., B.K., Ö.K. ve G.G, tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title