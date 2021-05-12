Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın

Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevlere müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın
Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın
Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cyle Larin Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 04:32:31. #1.14#

title