Son dakika haberi | Bursa'da sahur vakti korkutan yangın

Son dakika haberi... Bursa'da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'da sahur vakti iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 5 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevlere müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı