4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Haberler
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4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

AA, Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı otomobil, Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Mehmet Alkış, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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