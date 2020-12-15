Boselta yaylasında kış görüntüleri
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Boselta yaylasında kış görüntüleri

15.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:03

Boselta yaylasında kış görüntüleri Artvin'in Şavşat ilçesinde bağlı Demirci köyü Boselta yaylasına mevsimin ilk karı yağmasıyla yayladaki kar güzelliği havadan görüntülendi.

Boselta yaylasında kış görüntüleri

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bağlı Demirci köyü Boselta yaylasına mevsimin ilk karı yağmasıyla yayladaki kar güzelliği havadan görüntülendi.

Artvin Şavşat ilçesi Boselta Yaylası'nda karla kaplı ormanları ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken yayla evleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şavşat'ın 2 bin 300 rakımlı Demirci Köyü Bolselta Yaylası ahşap mimarisiyle dikkat çekerken. Ormanlarla kaplı alana kurulan yayla evleri kış mevsimiyle ayrı bir güzellik kazanıyor.

Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yaylada büyüleyici kar güzelliği havadan görüntülendi. seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri
Boselta yaylasında kış görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM USTA

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