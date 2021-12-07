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Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşinin baba evini silahla basan adam tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşinin baba evini silahla basan adam tutuklandı

Son dakika haberleri: Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve koruma kararı bulunan kadının evinin önünde bekleyen bir jandarmayı yaralayan koca tutuklandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve koruma kararı bulunan kadının evinin önünde bekleyen bir jandarmayı yaralayan koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ın (26) babasının evine silahlı saldırı düzenledi. Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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