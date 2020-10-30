Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada
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Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada

30.10.2020 19:26 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:30
Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde, lokanta işleten Mehmet Çelikel, boğazına kılçık kaçan müşterisi Şaban Kayaarslan'a yaptığıettiği müdahale ile nefes almasını sağladı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, lokanta işleten Mehmet Çelikel, boğazına kılçık kaçan müşterisi Şaban Kayaarslan'a yaptığıettiği müdahale ile nefes almasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Elektronik malzeme satan Şaban Kayaarslan, komşusu olan Mehmet Çelikel'e ait lokantada balık yediği sırada boğazına kılçık kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Kayaarslan, su içerek rahatsızlığını gidermek istedi. Durumu fark eden Mehmet Çelikel de Kayaarslan'a müdahale ederek yeniden nefes almasını sağladı. Kayaarslan da kendini kurtaran komşusu Çelikel'e tatlı ikram etti. Çelikel'in, Kayaarslan'ı müdahalesi ile güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada
Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada
Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada
Son dakika haberi... Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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