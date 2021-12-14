Son dakika haberi! Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin  ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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