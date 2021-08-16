Son dakika haberi... Biriktirdiği harçlıkları sel mağduru çocuklara gönderdi
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Son dakika haberi... Biriktirdiği harçlıkları sel mağduru çocuklara gönderdi

Son dakika haberi... Biriktirdiği harçlıkları sel mağduru çocuklara gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... DÜZCE (İHA) – Kastamonu'da gerçekleşen sel afetinin ardından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Düzce'den 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği harçlıkları bağışlayarak katıldı.

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'da gerçekleşen sel afetinin ardından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Düzce'den 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği harçlıkları bağışlayarak katıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşen sel afetinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde de başlatılan yardım kampanyasına halk maddi ve manevi desteklerini sunarken, 10 yaşındaki çocukta aylardır biriktirdiği harçlıklarını bağışladı. Tıraşlar köyünde ikamet eden Mevlana Ortaokulu 1. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk, sel bölgesindeki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Öztürk, "Ailemden harçlık olarak aldığım paraları aylardır biriktirmiştim. Televizyonda Kastamonu'da ki sel afetini gördüm. Önümüzdeki haftalarda okullar açılacak. Oradaki çocukların ihtiyacı olduğunu düşündüm. Aileme durumu belirttiğimizde çok duygulandılar. Onlarla birlikte Yığılca'da başlatılan yardım kampanyasına biriktirdiğim tüm paralarımı bağışladım. Onların yaralarını hep birlikte saracağız" dedi. - DÜZCE

Son dakika haberi... Biriktirdiği harçlıkları sel mağduru çocuklara gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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