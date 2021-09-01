Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde üç gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde üç gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

???????Sarıtosun köyünde ormanlık alanda 29 Ağustos'ta başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için bir yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, iki iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla çalışma yürüttü.

AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şubesi ekipleri de yangın söndürme faaliyetine destek verdi.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş