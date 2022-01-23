Son dakika haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Bingöl'de yaz aylarında günlük işlerde kullanılan eşekler, kış aylarında ölüme terk ediliyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

BİNGÖL - Bingöl'de yaz aylarında günlük işlerde kullanılan eşekler, kış aylarında ölüme terk ediliyor. Yürekleri sızlatan görüntülerde eşekler, kar yağışı altında yaşam mücadelesi veriyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başıboş bırakılan eşekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Köyde ikamet eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülen eşeklerin birçoğunun sakat olduğu belirtilirken, duyarlı vatandaş ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Köyde yaklaşık 18 adet eşeğin olduğunu belirten vatandaş, çözüm bulunmaması halinde eşeklerin donarak telef olacağını belirtti.

Son dakika haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

Son dakika haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

Son dakika haberi... Bingöl'de yürekleri sızlatan görüntü: Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Bingöl, kar, Güncel, Haber

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