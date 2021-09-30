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Son dakika haber | Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

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Son dakika haber | Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 25-28 Eylül 2021 tarihlerinde Bingöl İli Solhan İlçesi ve merkez ilçe kırsalında icra edilen uygulamada dört ayrı araç durdurulmuş olup adli makamlardan alınan arama kararına istinaden UNSUR isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla araçlar içerisinde yapılan aramada toplam 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

(Sinan Atan-İHA)

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