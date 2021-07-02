Son dakika haberi | Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki ikiz bebeklerden biri öldü, 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki ikiz bebeklerden biri öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki ikiz bebeklerden biri öldü, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yadin Saçık'ın kullandığı 34 TD 6252 plakalı otomobil, ilçenin girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Pakize, çocukları Eslem Mina (5), 2 aylık ikizler Ceren ve Ali Eren Saçık yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ceren Saçık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan ikiz kardeşi Ali Eren Saçık ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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