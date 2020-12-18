Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi
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Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

18.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:01
Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Bingöl'de jandarma timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl'de jandarma timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine icra edilen Yıldırım- 9 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet mavi jelikan bidon içerisinde mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Operasyonda 7 adet 5.56 mm çapında fişek, 2 adet EYP için kullanılan elektronik devre kartı, 50 metre kablo ve muhtelif gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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