Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te yaşanan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, görgü şahitlerin ifadesine göre ormanlık alandan kaçan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erhan A. (43) isimli şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkarken, şahıs jandarma ekipleri tarafından sorguya alındı. İlk sorgusunun ardından Erhan A. jandarma ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi.

Öte yandan yangında 500 metrekarelik makilik alan yanarken, alevler çam ağaçlarına sıçramadan söndürülmüştü. - BİLECİK

Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Sezen Aksu Şevval Şahin Yıldız Tilbe
Spor Diego Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bilecik'te yaşanan orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:47:44. #1.16#

title