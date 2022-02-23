Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan sanığa 12 yıl hapis

İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda, 2021 yılında boşandığı eşi Nermin Uzun'u sokak ortasında silahla yaralayan Mahir Arslan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahir Arslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada şikayetçi Nermin Uzun ve taraf avukatları hazır bulundu. Nermin Uzun şikayetinin devam ettiğini belirterek "Mahkemenin vereceği karar benim sonraki hayatımı etkileyecektir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Duruşmadaki savunmasında sanık Mahir Arslan, "Keşke olmasaydı ama oldu. Pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. 5 sene önce de bunları yapabilirdim. Olay namus meselesine dönünce kendimi tutamadım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanık Mahir Arslan'a "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel