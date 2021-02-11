Beykoz'da ormanlık alanda yangın
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Beykoz'da ormanlık alanda yangın

11.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:01
Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan, yangın söndürüldü.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan, yangın söndürüldü.

Beykoz Mahmutşevket Paşa Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ormandan yükselen dumanları gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beykoz, Kavacık, Riva ve Sancaktepe itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yaklaşık 10 dönümlük arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mahmutşevket Paşa muhtarı Kemal Özman, "Orman yangınının başladığını duyunca hemen geldim. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Hızla müdahale ettiler. Aldığım bilgiye göre birileri burada ateş yakmış. Şu an için bir problem yok. Yangın kontrol altında" dedi.


Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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