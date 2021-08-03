Son dakika haber: Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüphelilerden biri polis tarafından yakalanırken 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri belirlenen diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı