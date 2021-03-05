İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
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İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı

05.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:55

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıt mezarı başında törenle anıldı.

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıt mezarı başında törenle anıldı.

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 21'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, öğrenciler ve halk katıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı kişinin katıldığı törende protokol üyeleri konuşma yaptı ve İzzet Baysal'a vefalarını dile getirdi. Konuşmaların ardından İzzet Baysal'ın anıt mezarına çiçek bırakıldı.


İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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