Bayrampaşa'da kafede yangın
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Bayrampaşa'da kafede yangın

01.11.2020 07:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 07:53
Bayrampaşa'da kafede yangın

BAYRAMPAŞA'da park içerisinde bir kafede henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da park içerisinde bir kafede henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede tüm kafeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın saat 06.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Parkta bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafede hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırırken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Bayrampaşa'da kafede yangın
Bayrampaşa'da kafede yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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