Son dakika haberi: Batman Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı çalışmalarına başladı Son dakika gelişmesine göre Batman Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı çalışmalarına başladı.

Batman Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı çalışmalarına başladı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Ali Işık, "Hayat birlikte güzel" sloganıyla çalışmalarına başladıklarını belirterek, yaklaşık 2 bin 500 aileye kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işık, "Bu yıl koronavirüs (Kovid-19) hastalığından ötürü zor ve sıkıntılı bir süreçten geçsek de Müslümanlar kurban ibadetlerini ve bayramı yine de idrak edeceklerdir inşallah. Her yıl kurbanlıkların temininde nezih ortamlarda kesimi ve saklanmasında muhtaçlara dağıtımında bütün hayırseverlere nasıl yardımcı olduysak bu yıl da hayırseverlerin vekaletleri doğrultusunda pandemi sürecinde alınması gereken tedbirler ne ise tüm tedbirleri alarak yardımcı olamaya hazırız." diye konuştu.

Bu yıl yurt içi kurban bedelinin bin liradan başladığını aktaran Işık, yurt dışında kurban kestirmek isteyen hayırseverlere de yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA