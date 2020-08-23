Son dakika haberi: Başkent'te silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi: Başkent'te silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te silahlı kavga: 2 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

23.08.2020 04:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:23

Başkent'te silahlı kavga: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark yakınındaki iş merkezinde ofisi bulunan Serkan Ö. ile Çetin Ç.'nin yanında gelen kişiler arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyüyüp silahların çekilmesi sonucunda Serkan Ö. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine 34 BNY 718 plakalı otomobille gelen Çetin Ç. ve arkadaşları ise kaçtı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi çekerken, Serkan Ö., ve 1 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Otomobille kaçan Çetin Ç. ve olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Başkent'te silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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