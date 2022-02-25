Son dakika haberi! Başkent'te kamyon kazası: 1 yaralı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Temelli yolu üzerindeki Zir Vadisi mevkiinde meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 06 CAY 09 plakalı kamyon yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü H.B., olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

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