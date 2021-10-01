Son dakika haberi... Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda kırmızı ışık ihlali yapan Mertcan B.'nin kullandığı 06 DU 3270 plakalı kamyonet, Hakan A. kontrolündeki 06 BT 4335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. - ANKARA

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