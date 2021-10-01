Son dakika haberi... Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda kırmızı ışık ihlali yapan Mertcan B.'nin kullandığı 06 DU 3270 plakalı kamyonet, Hakan A. kontrolündeki 06 BT 4335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı

Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı

 Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

 Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti

Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Şafak Sezer Ezgi Mola Amelia Hamlin
Spor Muslera Salih Uçan Gökhan Töre Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:27:04. #1.17#