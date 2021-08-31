Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: "Bakanımızla projeleri değerlendirdik"
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Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: "Bakanımızla projeleri değerlendirdik"

Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: 'Bakanımızla projeleri değerlendirdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belediye Başkanı Arif Teke ile ilçede yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belediye Başkanı Arif Teke ile ilçede yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ilçemizi şereflendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş belediyemizi ziyaret ettiler. İlçemiz ile ilgili projelerimizi kendilerine sunduk. İlçemizde yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projelerimizi değerlendirdik.Her şey Altıntaş için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: 'Bakanımızla projeleri değerlendirdik'
Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: 'Bakanımızla projeleri değerlendirdik'
Son dakika haberi! Başkan Arif Teke: 'Bakanımızla projeleri değerlendirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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