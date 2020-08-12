Son dakika haberi: Bartın'da "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Bartın'da "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" imzalandı

Son dakika haberlerine göre Bartın'da, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü imzalandı.

Son dakika haberi: Bartın'da
12.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:18

Bartın'da, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü imzalandı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İnceçam Mahalle Muhtarı Muhammet Topal tarafından imzalandı.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bartın Belediyesi arasında Kesimhane Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Abdipaşa Belediyesi ile Hayvan Pazarı Modernizasyonu İş Yapım Anlaşması, Bartın İl Özel İdaresi ile Akçamesçit Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Aydınlar Köyü Hayvan Pazarı Yapımı, Tarım Arazilerine Yol Yapımı ile İnceçam Köyü Sulama Sistemi yapımı İş Yapım Anlaşmaları ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar sürecek olan çalışma takvimi başladı. - BARTIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Spor
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Ekonomi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu 3. Sayfa
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı 3. Sayfa
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı
Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun
Magazin Cenk Eren Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Mert Nobre Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bartın'da "Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Yapım Protokolü" imzalandı - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 16:43:43. #1.14#
title