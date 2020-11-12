Son dakika haberi! Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı
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Son dakika haberi! Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı

12.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:45
Son dakika haberi! Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, banyo yaparken kalp krizi geçiren, 3 çocuk babası Murat Başak (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, banyo yaparken kalp krizi geçiren, 3 çocuk babası Murat Başak (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Karakoçan'a bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi olan, 3 çocuk babası Murat Başak, düşme sesi duyan ailesi banyonun kapısını açınca yerde hareketsiz yatarken bulundu. Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Başak'ı ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başak, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Başak'ın cenazesi, Kalecik köyünde toprağa verildi.

 


Son dakika haberi! Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı
Son dakika haberi! Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER

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