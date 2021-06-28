Son dakika haberi! BALYOZ DAVASI'NDA ÇETİN DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 7 SANIK 22 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Son dakika haberine göre YARGITAY 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Balyoz Davası'nda eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ında aralarında bulunduğu 7 sanık, 22 Ekim'de Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

YARGITAY 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Balyoz Davası'nda eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ında aralarında bulunduğu 7 sanık, 22 Ekim'de Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran'da Balyoz Davası'nda 7 sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Dosya yeniden yerel mahkeme

olan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın ve Behzat Balta'nın yargılandığı dosyaya yeni esas numarası verdi. Hükümeti cebren devirmek ve engellemek suçundan 7 sanık, 22 Ekim'de saat 9.30'da Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BOZMA KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan Çetin Doğan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma kararına itiraz etmesini talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığa bugün sunulan dilekçede bozma kararının hatalı hukuki değerlendirmelere dayandığı ileri sürülerek iddianameyi düzenleyen savcılar ve ihbarcı Mehmet Baransu'nun FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giydiği hatırlatıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı talebi değerlendirecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 236 sanık hakkında verdiği beraat kararına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çetin Doğan'ında aralarında bulunduğu 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da beraat kararlarının bozulması yönünde görüş bildirmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 14 Haziran'da 7 sanığın beraat kararının bozulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı